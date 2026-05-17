関西学生野球春季リーグ第7節は17日、大阪市のGOSANDO南港で行われ、関大が京大を6―0で下して2連勝とし、勝ち点を5に伸ばして5季ぶり41度目（旧リーグを含む）の優勝を果たした。全カードで勝ち点を挙げる完全優勝。6月の全日本大学選手権に出場する。京大は10戦全敗。