今年の夏も厳しい猛暑が予想されています。夏場の野菜は、毎年災害級の暑さで生育不良などに悩まされていますが、「安定して食卓に届けられる」と注目されているものがあります。斎藤佑樹キャスターが、静岡・掛川市の農園や飲食店を訪ねました。■「日差しが強すぎて日焼けを」斎藤キャスター「静岡県内でトマトの栽培が盛んな地域に来ています」この場所で25年、トマト農家を営む笠原弘孝さん（53）。早速、ハウスの中へ案内して