全国で青空広がる 洗濯・お出かけ日和きょうは高気圧に覆われて、全国のどこに行っても青空が広がるでしょう。洗濯やお出かけ日和となりますが、気になる方は紫外線対策をした方が良さそうです。梅雨入りしている南西諸島も、日差しがある見込みです。【画像で見る】各地で真夏日に内陸などではカラッとした暑さ各地で真夏日も、朝晩と日中の気温差に注意予想最高気温です。きょうは平年よりかなり高く、西日本や東日本では30℃