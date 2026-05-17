敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。8回に三塁打を放つと、エラーの間に一気に生還した。8回2死一、二塁の第5打席。大谷は右翼線を破る安打を放つと、一気に三塁へ。右翼手アデルの走塁が逸れると、本塁に滑り込んで生還。場内は騒然となった。リプレー映像ではワンバウンドしてフェンス上のネットに当たっていたシーン。エンゼルスが即座