気温の高い日が増え、今夏の暑さを予感している人は多いはず。【3COINS（スリーコインズ）】には、夏に備えて手に入れておきたい「優秀アイテム」が今年も登場。昨年、話題を集めた商品も、バージョンアップして帰ってきているんです。そこで今回は、大当たり商品続出の新作アイテムを紹介します。 最大60個！？ さらに便利になった製氷器 「ワンプッシュ製氷器」は、30個の氷を一気に作れて便利と、昨年話