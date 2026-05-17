◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１０点リードの９回１死満塁で迎えた６打席目は走者一掃の右翼線二塁打を放った。これで今季最多５打点。１試合５打点は２５年６月２２日の本拠地・ナショナルズ戦以来となった。大谷は初回の１打席目は四球