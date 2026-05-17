これは筆者の知人Aの体験談です。Aの夫は家ではほぼ無口。平日は早朝から深夜まで仕事……休日はパチンコばかりで育児に無関心。Aはそんな夫を仕事で疲れているからと気遣う一方、少しでも関わってほしいと願い、モヤモヤした気持ちを抱えていました。Aの家庭は決定的なケンカがあるわけではないけれど、どこか噛み合わない空気が流れていて──そんな日常が、ある出来事をきっかけに大きく動くことになります。 無口で育児に無関