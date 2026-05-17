ヴィクトリアマイルは、“どこを使ってきたか”以上にどれだけ余力を残して本番を迎えられるかが重要なレースかもしれない。実際、直近5年で前走後に放牧を挟まず馬券に絡んだのは、2021年3着のマジックキャッスルだけ。つまり、直近4年の3着以内馬はすべて放牧明けだった。阪神牝馬ステークス好走馬が本番であと一歩届いていないのも、レース間隔の詰まったローテーションが影響している可能性はある。そこで注目したいの