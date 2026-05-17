◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人は１７日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手が「７番・三塁」で１４試合ぶりにスタメン出場する。先発マスクは岸田行倫捕手がかぶり、中１０日で５勝目を目指す竹丸和幸投手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）平山２（左）キャベッジ３（遊）泉口４（一）ダルベック５（捕）岸田６（中）佐々木７（三）坂本