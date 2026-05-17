三浦知良が日本代表メンバー発表に言及したJ3福島ユナイテッドの59歳FW三浦知良（カズ）が5月16日、W杯日本代表にエールを送った。J2・J3百年構想リーグのホーム最終戦後に、前日15日に行われたW杯日本代表メンバー発表について言及。「森保監督が選んだ代表が少しでも勝ち上がれるように、僕はサポーターとして応援するだけ。選手には日本代表の歴史というか、未来に向けて、頑張ってほしいなと思います」と話した。W杯のピッ