映画「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズの監督として知られるピーター・ジャクソン氏が、カンヌ国際映画祭の開会式で俳優のイライジャ・ウッドから名誉あるパルムドールを授与された。 【写真】まさかの主演俳優登場ホビット村での結婚式にサプライズで現る 12日、同シリーズでフロド・バギンズ役を演じたイライジャは自身のキャリアにおけるニュージーランド出身の映