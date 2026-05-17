記事ポイントDEI推進支援の株式会社wiwiwが、人事・DEI担当者向けのオンラインセミナーを2026年6月4日（木）に開催します。講師は元A.T.カーニーで約19年の企業変革支援実績を持つ、大学院大学至善館教授の山本美樹夫氏です。参加費は無料で、Zoomによるライブ配信形式で実施されます。 DEIの重要性は多くの企業で認識されつつある一方、「施策はあるが組織行動が変わらない」「経営層に成果を説明できない」という課題を抱え