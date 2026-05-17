記事ポイント大阪・心斎橋の独立系修理店スマートドクタープロが、世界標準の電波測定器CMW500による品質検証プロセスを公開年間約6万件の修理データから、同一機種でも電波特性が個体ごとに変動することを確認ISO9001:2015認証下で「診断料制度」を運用し、修理前の正確な診断と透明性の高い見積もりを提供 iPhoneを修理に出したあと、電波のつながり具合が変わったように感じたことはないでしょうか。大阪・心斎橋に店舗を