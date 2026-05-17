記事ポイント中京テレビが2026年5月18日から「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分の視聴ポイントが付与される仕組みカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分が合計100名に当たる 中京テレビ放送が、テレビ視聴でビンゴに挑戦しながら旅行券が当たるキャンペーンを5月18日から開始します。第1弾から第3弾まで3つの期間にわたって実施され、合計100名にカード型旅行券JTBトラベルギフト5万