記事ポイントポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」が全国展開を目指す「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを2026年5月15日に始動地域住民から店舗候補となる物件情報を広く募集、参加者にはハレツーで使用できるポイントを進呈ポケモンカードゲームは90以上の国と地域で展開、累計製造枚数は750億枚を超える世界的コンテンツ ポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」を運営する晴れる屋が、