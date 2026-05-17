記事ポイント2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内の酒蔵4蔵を巡る日帰りバスツアーが販売開始岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏限定酒の見学・試飲・お買い物が楽しめます昼食のうなぎ定食に東近江の老舗銘柄「喜楽長」1本が付き、旅行代金は1人13,800円（税込） 滋賀県を拠点に旅行事業を展開する近江トラベルが、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間限定で「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」を販売開始し