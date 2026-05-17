イスラエル軍がパレスチナのイスラム組織ハマスの軍事部門トップを務めるイズ・アルディン・アル・⁠ハダド氏を除去したと16日に明らかにした。イスラエル軍は声明を通じ、「前日夜に敢行された精密攻撃を通じアル・⁠ハダドを除去した。アル・⁠ハダドは残酷な10月7日奇襲虐殺の設計者の1人」と明らかにした。アル・⁠ハダド氏は昨年5月にハマス指導者のムハンマド・シンワル氏が殺害されてからガザ地区内の