記事ポイントラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量ロールシール特色印刷で鮮やかな発色、紙素材で書き込みにも対応手帳デコ・封かん・ギフトラッピングなど多用途に展開 値札用として知られるラベラーシールをデザイン文具に昇華させた新シリーズが登場します。ビバリーが2026年5月15日に発売した《Baum deco バウムデコ》は、マスキングテープに続くデコ文具の次なるトレンドアイテムとして注目を集めています