◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA(17日、東京ドーム)ここまで5連勝と勢いに乗る巨人。DeNAとの3連戦最終日のスタメンが発表されました。野手は前日の試合から1選手のみ入れ替え、坂本勇人選手を「7番・サード」で起用。その他にも打順の入れ替えなどが行われました。先発マウンドにあがるのはドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。ここまでは6登板で、4勝2敗、防御率2.88としています。ここまではDeNA以外の4球団から白星をあげてお