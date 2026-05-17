「日本を元気に！」をテーマに活動する“お祭り系”アイドルグループ・FES☆TIVE所属の小柴あいりが、11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）で初グラビアを飾り、その豊満ボディを解禁した【写真】ベースボールシャツがはだけて…美脚を見せた小柴あいり昨年夏にSNSでの水着投稿がバズり、あまりのスタイルの良さに「もしかして……」とアイドルファンの間では話題となっていたが、ここへ来てついにその真価を発揮。ス