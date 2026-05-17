◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月17日ZOZOマリン）直近6試合で4度の完封負けを喫しているオリックスは、昨オフの現役ドラフトで加入した平沼を、「9番・一塁」で今季初めてスタメン起用。また、来田を今季初めて3番で起用した。スタメンに変化を加え、連敗脱出を狙う。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（中）中川2（左）西川3（右）来田4（二）太田5（指）森友6（遊）紅林7（三）宗8