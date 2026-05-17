「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）非五輪種目の男子３０００メートルが行われ、２５年世界選手権代表の森凪也（ホンダ）が、７分３８秒９８で１位に入り、１４年に大迫傑が記録した日本記録（７分４０秒０９）を１２年ぶりに更新した。テンポよくリズムを刻み、３番手で入った最終コーナーから一気に抜け出してゴール。積み重ねていたスプリント練習が成果を発揮し、「日本記録更新はずっ