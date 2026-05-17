＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】巨漢がすっ飛んでいく“超豪快”な肩透かし大相撲五月場所の中日、朝一番に行われる序ノ口最初の取組で、体重差がじつに92キロもある巨漢力士と小柄な若手力士による対決が行われ、衝撃的な結末に館内が大きくどよめいた。圧倒的な体格差をはねのけて見せた鮮やかな逆転技に「いきなりスゴイ」「最初から見れたの初めてかも」など驚きと称賛の声が上がった。注目の取