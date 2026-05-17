■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）男子400mタイムレース決勝が行われ、2組に出場した東京世界陸上代表の中島佑気ジョセフ（24、富士通）が45秒29で4位となった。レースを制したのは、東京世界陸上400mハードルの金メダリスト、R.ベンジャミン（28、アメリカ）で、タイムは44秒69だった。2024年パリオリンピックで銅メダルを獲得したM.サムコンガ（23、ザンビア）。昨年の東京世界陸上40