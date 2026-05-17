JALUXは、空の御朱印「御翔印」の根室中標津空港版の発売1周年を記念した記念御翔印を5月1日から数量限定で販売する。根室中標津空港の御翔印は、JALグループの空港スタッフが手書きした空港名を印字し、ATR42-600型機のシルエットをあしらった。中央の丸印は、開陽台展望台から望む約330度の大平原パノラマをイメージしている。1周年記念御翔印は、通常のデザインから金箔を使用した特別デザインとなっている。販売場所は根室中標