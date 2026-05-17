タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。冷凍庫の整理を兼ねた夕食を公開した。この日、北斗は「今日の楽屋の斜め前が柳沢慎吾さん」だったことを明かし「楽屋に遊びに来てくれました〜（中には入らず入り口で爆笑トーク開始）」と報告。俳優・タレントの柳沢慎吾について「居るだけで電気が一気にワット数が上がった感じ 可愛すぎる〜（大先輩にすみません）」とつづり、柳沢と夫でタレントの佐々木健介との3ショットを公