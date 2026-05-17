その瞬間、英雄となった。現地５月16日に開催されたスコットランドリーグ最終節で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、首位のハーツとホームで対戦した。試合前の時点でハーツが勝点80で首位なのに対し、自分たちは同79で２位。逆転優勝には勝利が絶対条件だったなか、３−１で天王山を制し、見事に５連覇を達成した。文字通りのV弾を決めたのは前田だ。43分に先制された直後にPKで追いついたものの、中々勝ち越し