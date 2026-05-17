演歌歌手の藤あや子が16日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の坂本冬美らと誕生日ディナーを楽しんだことを報告した。この日、藤はバースデーケーキの写真を公開し「お誕生日ディナー 今回は悠里ねえ＆冬美さんが仕切ってくれました」と報告。続けて「お友達のさとみちゃん＆あっちゃんも5月生まれなので合同でお祝いしてもらいました」と、孫らと合同で誕生日を祝ってもらったことを明かした。また、訪れた店について「代官山マダ