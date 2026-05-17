佐藤が17年連続のインディ500に挑む(C)Getty ImagesF1でも活躍した佐藤琢磨は、現役年数をまた1年増やした。米インディアナポリス・モータースピードウェイで開催されている伝統のレース『第110回インディアナポリス500マイルレース』にレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングからエントリー。エントリーは決勝出走台数ぴったりの33台で、大クラッシュなどマシンに問題がなければ、予選を経て5月25日の決勝にそのまま進む