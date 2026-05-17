タレントの若槻千夏（41）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。先輩タレントについて語った。初回の放送を見たという若槻。「固有名詞多すぎた。使いやすいベッキーとウエンツなんだけど…謝りましたベッキーに、先輩なんで」と語りだした。「ベッキーさんに、“玄関開けたらベッキー”って言っちゃいましたって」と前置きし、若槻が愛読しているベッキーの著書「ベッキーの心のとびら」の中の