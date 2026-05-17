Prime Videoの人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンがいよいよフィナーレ直前となった。血みどろの暴力、過激な風刺、どうしようもない人間たちの愛憎劇。そのすべてが、ついに終着点へ向かう。 シリーズを率いてきたショーランナーのエリック・クリプキにとっても、この最終話に挑むことは大きなプレッシャーだったようだ。なにしろ「ザ・ボーイズ」は