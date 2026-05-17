祖父母から「孫のために毎年100万円ずつ振り込みたい」と言われると、「年間110万円まで非課税なら、毎年続けても問題ないのでは」と考える方もいるでしょう。 もっとも、贈与税は単に「毎年110万円以下かどうか」だけで判断されるわけではありません。特に、「毎年一定額を渡す約束」があらかじめ決まっている場合には、「定期贈与」とみなされる可能性があります。 本記事では、贈与税の基本的な仕組みを整理した