【モデルプレス＝2026/05/17】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月16日、自身のInstagramを更新。へそ出しトップス姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】紅白出場人気K-POP美女「圧倒的な美」美くびれ大胆ショット◆aespaカリナ、美ウエスト際立つトップス姿公開カリナは、猿の絵文字と共に屋外での写真など複数枚を投稿。カーキ色のリブタンクトップスに黒いボトムを合わせたコーディネートを披露して