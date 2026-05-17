俳優イ・ソンミンと女優シン・セギョンの間で浮上していた、授賞式での発言に関する議論が円満に解決されたと伝えられた。去る5月16日、ある韓国メディアは、イ・ソンミンが5月8日に開催された授賞式「第62回 百想（ペクサン）芸術大賞」の直後、シン・セギョンに連絡し、誤解を招きかねなかった自身の発言について、謝罪したと報じた。【写真】「心のなかで悪態もついた」イ・ソンミンの冗談が議論にこれに先立ち、イ・ソンミンは