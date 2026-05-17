俳優の町田啓太が１７日、都内で活動１５周年アニバーサリーフォトブック「ｓｉｇｎ」（小学館刊）発売記念プレス取材会を行った。６年ぶりに発売される一冊は、町田の「今」が立体的に表現されたものに仕上がった。節目の作品に、町田は「普段はあまり大きなことは言わないんですけど、本当にいい物ができた。一生残せる大切な物ができたなと思います」と胸を張った。自己採点についても「１００点です。それ以上でも以下でも