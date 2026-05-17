◆米大リーグホワイトソックス８―３カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が注目の「シカゴ対決」で主役となった。１６日（日本時間１７日）、本拠地・カブス戦に「２番・一塁」で出場すると、メジャーでは自身初の１試合２本塁打＆２打席連続弾となる１６、１７号を放った。ア・リーグ本塁打王争いでは、１６本のジャッジ（ヤンキース）を一気に逆転して単独トッ