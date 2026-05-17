「エトロ」の2026年サマーコレクションが、5月13日よりエトロ銀座本店をはじめ全国のエトロブティック、公式サイトETRO.comにて発売されます。今季は“旅”をテーマに、自然や職人技、そして自由な感性を融合。幻想的な植物モチーフやペイズリー柄、軽やかな天然素材が織りなすコレクションは、日常を離れて新しい景色へ誘ってくれるような魅力に満ちています♡ 火山島を舞台に描く幻想的な旅