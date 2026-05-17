「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）名古屋駅のホームからこんにちは！ＣＢＣテレビ制作の情報番組「ゴゴスマ」の月曜アシスタントを担当させていただいて８年になりますが、今でも名古屋駅に降り立つたび「いえーーい！」と言いたくなるくらい、大好きな場所のひとつです。名古屋は昔から親友の赴任先だったり、家族ぐるみで仲良くしている友人の実家があったりと、何かとご縁のある街。人も食も大好きです！名古