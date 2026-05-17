V6ハイブリッド搭載の 1人乗り「フェラーリ」！「リアルドライビングシミュレーター」というジャンルを切り拓いた「グランツーリスモ」シリーズ。実在する自動車メーカーと密接に連携し、車両の挙動、エンジン音、光の反射、内装の質感に至るまで徹底したリアリズムを追求しています。単なるレースゲームにとどまらず、自動車の歴史、デザイン、モータースポーツ文化を網羅した「カーライフ・シミュレーター」としての側面を持ち