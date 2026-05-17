私（マホ、30代）の叔母（叔父の妻、レイコ、55歳）は、叔父（エイジ、57歳）を溺愛する祖母（カツエ、87歳）を味方につけ、私や私の母（ミサコ、57歳）に嫌がらせをすることで自分の立場を固めてきました。しかし祖母が入院し、家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話が必要になると、叔母と母の立場が逆転したのです。母が祖父母の世話をする一方、叔母は何もしなかったからです。叔母は祖父母から学費の援助を続けてもら