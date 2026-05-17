＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、13年ぶり3勝目を狙う藤本佳則がトータル7アンダー・単独首位に浮上している。【ライブフォト】大ギャラリーを引き連れる池田勇太ら最終組1打差2位に4番でホールインワン達成の大堀裕次郎。2打差3位に杉本スティーブ、3打差4位タイには池田勇太ら6人が続いている