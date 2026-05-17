＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、2年ぶり4勝目を狙う桑木志帆がトータル15アンダー・単独首位を走っている。【LIVEフォト】砂の量すごっ菅楓華、こん身バンカーショット1打差2位にウー・チャイェン（台湾）。3打差3位タイには鈴木愛と一ノ瀬優希、4打差5位タイには阿部未悠と〓野愛姫