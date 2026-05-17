＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内シニアツアーの新規大会は、3季連続賞金王に輝いている宮本勝昌が、今季初優勝でツアー通算11勝目を飾った。【写真】今季初優勝の支えになったアイアンはブリヂストンの未発表モデルだった！首位の山下和宏と3打差の3位で迎えた最終日。日大ゴルフ部の同期である片山晋呉