◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーソフトバンク（17日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクの栗原陵矢選手が初回、先制2ランを放ちました。対する楽天の先発は藤井聖投手。先頭・正木智也選手がヒットで出塁すると、送りバントで2塁に進めます。その後、2アウトまで追いこまれるも、打席に向かったのはここまでリーグトップの11本塁打を放っている栗原選手。2つのボール球を見送って迎えた3球目、低めのスライダーを振り抜きライトスタン