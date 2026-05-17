◇セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京〈17日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉男子3000mでは、森凪也選手(Honda)が7分38秒98のタイムで優勝。大迫傑選手(LI-NING)が持っていた日本記録を12年ぶりに更新しました。また2位の井川龍人選手(旭化成)、3位の柴田侑選手(城西大)も7分40秒を切る好タイムで走り抜きました。ペースメーカーのリチャード・エティーリ選手(ケニア)がレースを引っ張り、100mは2分33秒、2000mは5分07秒で通