お笑いタレントの平野ノラ（47）が15日、自身のブログを更新。ゴールデンウィークに家族で帰省したことを報告するとともに、実家の“家業”を明かした。【写真】「娘の18番はYOASOBIの『群青』です」平野ノラの実家が営む“カラオケ居酒屋”でマイクを握る5歳・長女平野は「GWお疲れ様でした。」と題し、『ニンジャパーク』に出かけたことやミュージカル『アニー』を観に行ったこと、ゲームセンターでクレーンゲームやエアホッ