◇MLB エンゼルス-ドジャース (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が第5打席でタイムリー3ベースを放ちました。4点リードの8回表、2アウト1、2塁の場面。低めのチェンジアップをライト線へはじき返すと、打球はワンバウンドしライトポール際のネットにぶつかります。この当たりでランナー2人が生還すると、エンゼルス守備陣の中継プレーが乱れる間に大谷選手も一気に本塁へ滑り込みホームインしました。