女子プロレスのスターダムは17日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026May」を行った。フワちゃん、スターライト・キッド、安納サオリ、なつぽい組は稲葉あずさ、琉悪夏、上谷沙弥、刀羅ナツコ組と対戦。フワちゃんは琉夏悪、刀羅に押しつぶされ、沙弥様には足蹴にされ、エルボーで反撃。安納との連係でSキッドへ。5分すぎ、上谷から刀羅へ。Sキッドと刀羅は23日の豊田大会でのワールド・オブ・スターダム次期挑戦者決