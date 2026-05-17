ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）と上沢直之投手（３２）が１７日、出場選手登録を抹消された。近藤は今季から新たに導入された「慶忌休暇特例」の適用となる。今月６日に兄・洋介さん（享年３９）が急逝。慶弔休暇特例は家族の出産、親族の冠婚葬祭などによる離脱の際に再登録に必要な抹消から１０日間を待たずに登録できる措置で、近藤は１９日のオリックス戦（京セラ）からチームに合流する予定だ。近藤の代替指名選手と