【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマ「れびてーしょん」のCDが6月17日に発売することを発表した。同時に、CDジャケット絵柄も解禁。いつもと少し違った雰囲気の超てんちゃんが描き下ろされた、特別仕様となっている。2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OV